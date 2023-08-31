- Масло для внутренних работ BORMA WACHS
- Лак для паркета и мебели Borma Wachs
- Пропитка для дерева для наружных работ BORMA WACHS
- Воск для дерева BORMA WACHS
- Безореольный лак спрей Holzspray Borma Wachs
- Материалы для реставрации Borma Wachs
- Материалы для золочения BORMA WACHS
- Шпаклевка по дереву BORMA WACHS
- Концентрированная морилка для дерева Holzfarbe Borma Wachs
- Винтажная краска Шебби Shebby Provence
- Средства по уходу за паркетом и мебелью BORMA WACHS
- Патина для дерева BORMA WACHS
- Растворители для масел и восков BORMA WACHS
- Профессиональные инструменты Borma Wachs
- Пигментная паста для масла и воска Borma Wachs
Интернет-магазин официального дилера Borma Wachs
Интернет-магазин Bormawachs.ru является официальным дилером и предлагает продукцию Итальянского бренда BORMA WACHS. В ассортименте этого известного во всем мире производителя представлены профессиональные материалы для отделки и реставрации древесины и изделий из неё. Основной концепцией фабрики является создание и разработка экологичных и натуральных материалов для отделки дерева. Преимуществом компании является большой ассортимент продукции высокого качества. Компания не только успешно развивается и сохраняет своё положение на рынке, но и старается предложить нашим партнерам новые инновационные и традиционные лакокрасочные материалы по доступным ценам.
- внутренняя отделка (масла, лаки, морилки)
- наружная отделка (антисептики, масла, лазури)
- декорирование ( винтажные краски, патины)
- реставрация (твердые и мягкие воски, ретуши, маркеры )
- золочение ( поталь, золотая пудра. клея и лаки для потали)
- Средства по уходу ( очистители, воски, смывки )
У нас вы можете приобрести всю необходимую продукцию для комфортной работы, получить консультацию и опыт для реализации самых сложных решений и задач. Надеемся на наше взаимовыгодное сотрудничество.