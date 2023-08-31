Интернет-магазин официального дилера Borma Wachs

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Популярные товары Borma Wachs
Шпаклевка по дереву водная в тубе 200гр Ecostucco 01 Тополь
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Шпаклевка по дереву водная в тубе 200гр Ecostucco 01 Тополь
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360 руб.
Клей водный для потали Borma Wachs 150мл
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Клей водный для потали Borma Wachs 150мл
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742 руб.
Ретуширующий карандаш с морилкой Profix Borma Wachs 01 светлый натуральный дуб
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Ретуширующий карандаш с морилкой Profix Borma Wachs 01 светлый натуральный дуб
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776 руб.
Восстанавливающее масло для мебели МО махагон Restoring furniture oil Borma Wachs 150мл
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Восстанавливающее масло для мебели МО махагон Restoring furniture oil Borma Wachs 150мл
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1 035 руб.
Растворитель для нитро шпаклевки Borma Wachs 250гр
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Растворитель для нитро шпаклевки Borma Wachs 250гр
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1 113 руб.
Полироль восковая Mobilcera Borma Wachs
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Полироль восковая Mobilcera Borma Wachs
Кол-во:
1 117 руб.
Поталь золотая "2,5" в листах Borma Wachs 25листов 14 х 14
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Поталь золотая "2,5" в листах Borma Wachs 25листов 14 х 14
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1 192 руб.
Шпаклевка полиэфирная прозрачная Holzmasse К2 125мл
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Шпаклевка полиэфирная прозрачная Holzmasse К2 125мл
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1 244 руб.
Ретуширующий маркер Holzmarker Borma Wachs Серебро 15
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Ретуширующий маркер Holzmarker Borma Wachs Серебро 15
Кол-во:
1 400 руб.
Металлическая вата ОООО Borma Wachs 200гр
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Металлическая вата ОООО Borma Wachs 200гр
Кол-во:
1 471 руб.
Очиститель для паркета Parquet Cleaner Borma Wachs
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Очиститель для паркета Parquet Cleaner Borma Wachs
Кол-во:
1 627 руб.
Очиститель для мебели спрей Borma Wachs
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Очиститель для мебели спрей Borma Wachs
Кол-во:
1 760 руб.
Античная патина Borma Wachs 0,5л
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Античная патина Borma Wachs 0,5л
Кол-во:
1 914 руб.
Безореольный нитро лак спрей Holzspray Borma Wachs 90%
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Акция
Акция
Безореольный нитро лак спрей Holzspray Borma Wachs 90%
Кол-во:
2 231 руб.
2 016 руб.
Безореольный акриловый лак спрей Holzspray Borma Wachs 10% блеск
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Акция
Акция
Безореольный акриловый лак спрей Holzspray Borma Wachs 10% блеск
Кол-во:
2 231 руб.
2 016 руб.
Средство для удаления белого налета MOISTURE BLOOM ELIMINATOR Borma Wachs
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Средство для удаления белого налета MOISTURE BLOOM ELIMINATOR Borma Wachs
Кол-во:
2 051 руб.
Связующее для шпаклёвки Holzmasse Base 1л
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Связующее для шпаклёвки Holzmasse Base 1л
Кол-во:
2 136 руб.
Белый воск для дерева Liming Wax Borma Wachs 375мл
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Белый воск для дерева Liming Wax Borma Wachs 375мл
Кол-во:
2 313 руб.
Золотая металлическая пудра 250гр имитация
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Золотая металлическая пудра 250гр имитация
Кол-во:
3 650 руб.
Масло для сауны и бани Voc free Borma Wachs 1л
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Масло для сауны и бани Voc free Borma Wachs 1л
Кол-во:
3 896 руб.
Датское масло 30% decking oil для садовой мебели и террасной доски Borma Wachs 1л
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Датское масло 30% decking oil для садовой мебели и террасной доски Borma Wachs 1л
Кол-во:
4 111 руб.
Паркетное масло повышенной твердости прозрачное HARDWAX COLOR OIL TRANSPORENT 1л
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Паркетное масло повышенной твердости прозрачное HARDWAX COLOR OIL TRANSPORENT 1л
Кол-во:
4 638 руб.
Жидкий отбеливатель для древесины 2х компонентный Borma wachs 1л+0,5л
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Жидкий отбеливатель для древесины 2х компонентный Borma wachs 1л+0,5л
Кол-во:
5 157 руб.
Быстрая патина Borma Wachs Белое серебро 15\F 1л
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Быстрая патина Borma Wachs Белое серебро 15\F 1л
Кол-во:
7 166 руб.

Интернет-магазин официального дилера Borma Wachs

Интернет-магазин Bormawachs.ru является официальным дилером и предлагает продукцию Итальянского бренда BORMA WACHS. В ассортименте этого известного во всем мире производителя представлены профессиональные материалы для отделки и реставрации древесины и изделий из неё. Основной концепцией фабрики является создание и разработка экологичных и натуральных материалов для отделки дерева. Преимуществом компании является большой ассортимент продукции высокого качества. Компания не только успешно развивается и сохраняет своё положение на рынке, но и старается предложить нашим партнерам новые инновационные и традиционные лакокрасочные материалы по доступным ценам.

  • внутренняя отделка (масла, лаки, морилки)
  • наружная отделка (антисептики, масла, лазури)
  • декорирование ( винтажные краски, патины)
  • реставрация (твердые и мягкие воски, ретуши, маркеры )
  • золочение ( поталь, золотая пудра. клея и лаки для потали)
  • Средства по уходу ( очистители, воски, смывки )

У нас вы можете приобрести всю необходимую продукцию для комфортной работы, получить консультацию и опыт для реализации самых сложных решений и задач. Надеемся на наше взаимовыгодное сотрудничество.