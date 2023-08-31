Интернет-магазин официального дилера Borma Wachs

Интернет-магазин Bormawachs.ru является официальным дилером и предлагает продукцию Итальянского бренда BORMA WACHS. В ассортименте этого известного во всем мире производителя представлены профессиональные материалы для отделки и реставрации древесины и изделий из неё. Основной концепцией фабрики является создание и разработка экологичных и натуральных материалов для отделки дерева. Преимуществом компании является большой ассортимент продукции высокого качества. Компания не только успешно развивается и сохраняет своё положение на рынке, но и старается предложить нашим партнерам новые инновационные и традиционные лакокрасочные материалы по доступным ценам.

внутренняя отделка (масла, лаки, морилки)

наружная отделка (антисептики, масла, лазури)

декорирование ( винтажные краски, патины)

реставрация (твердые и мягкие воски, ретуши, маркеры )

золочение ( поталь, золотая пудра. клея и лаки для потали)

Средства по уходу ( очистители, воски, смывки )

У нас вы можете приобрести всю необходимую продукцию для комфортной работы, получить консультацию и опыт для реализации самых сложных решений и задач. Надеемся на наше взаимовыгодное сотрудничество.